Taani parlament kiitis heaks näokattekeelu avalikes kohtades

Taani parlament hääletas teatud tüüpi nägu katvate riideesemete keelamise poolt avalikes kohtades, mis tähendab praktikas islami burqa ja niqab’i keelamist alates 1. augustist.

Seaduseelnõu poolt hääletasid liberaalid, konservatiivid ja Taani Rahvapartei ning ka opositsioonilised sotsiaaldemokraadid, välja arvatud Mette Gjerskov, vahendab The Local.

Kokku hääletas seaduseelnõu poolt 75 ja vastu 30 parlamendi liiget.

Parlamendiarutluse käigus eemaldas valitsus eelnõust sätte, mis nägi karistusena ette vanglakaristusi.

Näokattekeelu esmakordse rikkumise eest saab heaks kiidetud eelnõu järgi 1000 Taani krooni (134 eurot) trahvi ning kuni 10 000 krooni alates neljandast korrast.

Justiitsminister Søren Pape Poulsen on varem öelnud, et Taani politsei ei hakka naistelt näokatteid jõuga ära kiskuma.

„Ma ei taha, et politseinikud kisuksid inimestelt riideid ära, burqa’sid või muud. Seda ei hakka juhtuma,” ütles Poulsen eelmisel kuul ajalehele Politiken. „Kui nad elavad lähedal, palutakse neil koju minna.”

Teise võimalusena saadetakse naised politseijaoskonda, kust mõni perekonnaliige nad minema viib, lisas Poulsen.

„Parlament on selgelt öelnud, et burqa ja niqab ei kuulu Taani. Need ei sobi kokku Taani kultuuri ega alustega, millele Taani on rajatud,” ütles Taani Rahvapartei kõneisik sisserände küsimustes Martin Henriksen.