Taani parlament andis loa 200 sõduri Eestisse saatmiseks

Taani parlament andis välisminister Anders Samuelsenile loa 200 Taani sõduri saatmiseks Eestisse osana NATO kaitsestrateegiast.

Taani parlamendi otsuse järgi, mis sai kõigi erakondade toetuse peale vasakpoolse Enhedslisteni, paigutatakse Taani sõdurid Eestisse selle aasta lõpus osana brittide juhitavast pataljonist, vahendab Copenhagen Post.

„Me räägime NATO välispiiridest ja see on selge signaal venelastele, et nad võivad kokku põrgata taanlase, sakslase või britiga, kui nad püüavad seal üle piiri tulistada,“ ütles Samuelsen Taani ringhäälingu uudisteportaalile DR Nyheder.

„Ja siis saab see olema hoopis erinevat laadi konflikt. See on tõeliselt hea viis kaitsta meid edasise Vene agressiooni eest,“ lisas Samuelsen.

Samuelsen tunnistas siiski, et NATO on metsikus arvulises vähemuses.

„Aga see on tähtis sõnum, mida saata, ja selline, mis loodetavasti hoiab ära meie hädaolukorda sattumise,“ ütles Samuelsen.