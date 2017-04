Taani minister palus rahval võõramaalaste kogunemistest teatada

Taani integratsiooniminister Inger Støjberg kutsus inimesi üles võimudele teatama kohalikku keelt mitte kõnelevate inimeste suurtest kogunemisest.

"Tegelikult julgustaksin ma täiesti tavalisi ja normaalseid taanlasi, näiteks kui nad on oma kohalikus pitsarestoranis ja nende meelest toimub tagaruumis midagi veidrat, sest seal käib palju inimesi, kes ei räägi üldse taani keelt, võtma võimudega ühendust," sõnas liberaalist Støjberg.

Integratsiooniministri sõnul on vaja võimudel inimeste abi, et saada selgus Taanis elavatest isikutest. Mullu sai elamisloa puudumise tõttu Taanis süüdistuse 1348 inimest, mida on enam kui eales varem, vahendab The Local.

"Ma arvan, et meil kõigil on kohustus millegi kahtlase korral võimudega ühendust võtta," ütles ta. "Oleks utoopiline eeldada, et politsei jõuab Taanis igasse tagaruumi."