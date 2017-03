Taani meest süüdistatakse 346 lapse seksuaalseks kuritarvitamiseks käsu andmises Filipiinidel

Kopenhaagenis algas teisipäeval kohtuprotsess 70-aastase mehe üle, keda süüdistatakse käsu andmises 346 filipiini lapse vägistamiseks või seksuaalseks kuritarvitamiseks.

Kopenhaageni eeslinna Brøndby pensionäri süüdistatakse Filipiinidel aset leidnud seksišõude tellimises ja nende eest maksmises ning nende vaatamises otseülekandena, vahendab The Local.

Prokurör Helene Brædder ütles, et tegemist on äärmiselt tõsise juhtumiga, sest see on viis aastat kestnud otseülekandes lapsevägistamiste vaatamise juhtum.

Süüalune vaikis kohtus kogu protsessi esimese päeva, välja arvatud aeg-ajalt advokaadiga sosistamine, kuid oodatakse, et ta eitab kõiki süüdistusi.

„On selgunud, et süüalune tunnistab, et on vaadanud selle tegevuse otseülekandeid,“ ütles Taani rahvusringhäälingu DR-i korrespondent Trine Maria Ilsøe. „Ta tunnistab ka, et mõnedel juhtudel olid need noored inimesed vanuses alla 18 aasta. Teisalt eitab ta, et nad olid alla 12 aasta vanad või et toimus vägistamisi.“

Prokuratuur toetub arvatavasti peamiselt vestlustele mehe ja Filipiinidel asju korraldanud isikute vahel Facebooki ja Skype’i vahendusel.