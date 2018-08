Taani leht: allveelaevamõrvar Peter Madsen langes vanglas vägivalla ohvriks

Taani politsei kinnitas täna, et vanglas on tarvitatud vägivalda ja 47-aastast meest on löödud näkku, vahendab Ilta-Sanomat.

„Rünnakus kasutati vägivalda ja see tekitas vangi näkku vigastuse,” ütles politseiinspektor Kima Kliver.

Politsei ei avaldanud vägivalla ohvri nime, aga Taani ajalehe Ekstra Bladeti teatel on tegemist Madseniga.

Abivahendeid vägivallatsemises ei kasutatud. Kahtlustatav on 18-aastane mees.

Ekstra Bladet teatas ka, et 47-aastane mees sai vigastuse tõttu haiglas arstiabi, kuid on nüüd vanglasse naasnud.

Storstrømi vangla, kus Madsen karistust kannab, on Taani lõunaossa Falsteri saarele hiljuti ehitatud kinnipidamisasutus, mida peetakse riigi kõrgeima julgeolekutasemega vanglaks.

Storstrømis on tänapäevane elektrooniline valve ja seda ümbritseb kuue meetri kõrgune müür.