Taani kutsus nurjatud rünnaku tõttu koju suursaadiku Iraanis

„Ma olen otsustanud kutsuda Taani suursaadiku Teheranis konsultatsioonideks tagasi... Taani ei saa kuidagi leppida, et Iraani luureteenistusega seotud inimesed kavandavad rünnakuid inimeste vastu Taanis,” ütles Taani välisminister Anders Samuelsen ajakirjanikele, vahendab The Local.

Samuelseni sõnul oli plaanitud operatsioon täiesti vastuvõetamatu ning potentsiaalsetest sanktsioonidest lubas ta rääkida partnerite ja liitlaste, sealhulgas Euroopa Liiduga.

Varem eile teatas Taani politsei luureteenistuse PET juht Finn Borch Andersen, et PET usub, et Iraani luureteenistus kavandas rünnakut Taanis kolme iraanlase vastu, keda kahtlustatakse Ahvazi araabia vabastusliikumisse kuulumises.

21. oktoobril vahistati Iraani päritolu Norra kodanik, keda kahtlustatakse rünnaku korraldamises ja Iraani heaks spioneerimises. Kahtlusalune vahistati Rootsis, teatas Rootsi julgeolekupolitsei Säpo.

Iraan on Taani süüdistusi eitanud ja välisministeeriumi pressiesindaja Bahram Ghasemi ütles, et tegemist on Euroopa Iraani-vastase vandenõuga.