Taani allveelaevnikule Peter Madsenile esitati süüdistus Rootsi ajakirjaniku Kim Walli mõrvas

Taani leiutajale Peter Madsenile esitati täna süüdistus Rootsi ajakirjaniku Kim Walli tapmises oma allveelaeval. Prokuratuuri väitel Madsen kas lõikas läbi Walli kõri või kägistas ta surnuks.

Prokurör Jakob Buch-Jepsen ütles, et tegemist on väga ebatavalise ja äärmiselt häiriva juhtumiga, vahendab Associated Press.

Madsenit süüdistatakse mõrvas ning sobimatus ümberkäimises surnukehaga.

Madsen ise on väitnud, et Wall suri augustis allveelaeval õnnetuse tagajärjel. Hiljem tunnistas Madsen, et heitis Walli kehaosad merre.

Wall ja Madsen läksid viimase allveelaevaga merereisile 10. augustil. Madsenist artiklit kirjutanud Walli nähti viimati, kui allveelaev Kopenhaagenist lahkus. Järgmisel päeval päästeti Madsen uppuvalt allveelaevalt ilma Wallita.

Politsei usub, et Madsen uputas allveelaeva meelega.

Madsen on andnud Walli surma kohta muutuvaid seletusi. Alguses ütles ta võimudele, et jättis Walli tunde pärast reisi algust Kopenhaageni-lähedasele saarele. Hiljem ütles ta, et Wall suri allveelaeva pardal õnnetuse tagajärjel ja ta „mattis” naise merre.

Augusti lõpus leiti rannikult Walli jäsemeteta alasti torso ning oktoobris leiti merest kottides tema pea, jalad ja rõivad. Kõigel olid küljes metallist raskused, et tagada põhjavajumine.

Kohtuprotsess Madseni üle algab 8. märtsil ja otsust on oodata 25. aprillil.