Taani allveelaevnik Madsen väidab, et Rootsi ajakirjaniku Kim Walli tappis allveelaeva luuk

Taanlasest eraallveelaeva omanik Peter Madsen väitis teisipäeval Kopenhaageni linnakohtus ette loetud tunnistuses, et Rootsi ajakirjanik Kim Wall suri 10. augustil kella 22 ajal, kui talle kukkus peale 70 kilogrammi kaaluv allveelaeva luuk.

Madsenile on esitatud süüdistus surma põhjustamises ja prokuratuur on taotlenud talle psühhiaatrilise ekspertiisi tegemist, vahendab The Local.

Madsen eitab oma süüd, kinnitas advokaat Betina Hald Engmark, kuid tunnistab surnukehaga sobimatut ümberkäimist selle üle parda heitmise näol, teatasid Taani TV2 ja rahvusringhääling DR, mille ajakirjanikud kohtusaalis viibisid.

„Allveelaeva tüürimiseks on vaja minna üles sillale. Ta [Madsen] tõstis luugi üles ja Kim oli all allveelaeva sees ja nad leppisid kokku, et ka tema tuleb üles. Ta [Madsen] libises äkki platvormil ja luuk kukkus alla ja tabas Kimi,“ öeldakse kohtus ette loetud avalduses.

Madsen sai sellest šoki ja hakkas käituma irratsionaalselt, kui mõistis, et Wall sai surma, väidetakse avalduses.

Amatöörleiutaja teatas kohtule, et tal tekkisid pärast õnnetust enesetapumõtted ja ta otsustas sõita välja Öresundi väinale ja võtta endalt elu, kuid mõtles siis ümber ja mattis naise merre.

Avalduse järgi otsustas Madsen siis allveelaeva uputada, avades ventiilid.

Kui avaldus oli kohtule ette loetud, vastas Madsen nii prokuröri kui ka advokaadi küsimustele ja kuulati ka tunnistajate ütlusi.

Pärast vahistamist Kopenhaageni Rigshospitaleti haiglas tehtud läbivaatus näitas Madsenil värskeid vigastusi, mis tema sõnul tekkisid tööst allveelaeval.

Madsen väitis ka, et ei tundnud Walli enne 10. augustit.

Madseni sõnul kuulis ta Walli allveelaeva põhja kukkumise heli ja leidis ta seejärel veritseva ja teadvusetuna ning mõistis, et ta on surnud.

Madsen väitis, et naise kingad ja püksid tulid ära, kui ta surnukeha läbi allveelaeva torni üles vedas.

Madsenil ei olnud mingit seletust selle kohta, miks leiti Walli surnukeha 21. augustil tahtlikult eemaldatud käte, jalgade ja peata.