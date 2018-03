Taani allveelaevnik Madsen: vaatasin naiste piinamise ja tapmise videoid, et nutta ja tunda emotsioone

Rootsi ajakirjaniku Kim Walli mõrvas süüdistatuna kohtu all olev Taani leiutaja ja allveelaevnik Peter Madsen ütles eile Kopenhaageni linnakohtus, et muutis oma ütlusi selle kohta, kuidas naine suri, sest tahtis kaitsta tema perekonda.

Alates vahistamisest eelmise aasta 11. augustil on Madsen oma lugu muutnud rohkem kui ühel korral. Alguses ütles ta, et 30-aastane Wall lahkus tema allveelaeva UC3 Nautilus pardalt Kopenhaageni Refshaleøeni saarele ööl, kui ta kadus. Hiljem ütles Madsen, et Wall suri, sest sai allveelaeva luugiga vastu pead, vahendab The Local.

Oktoobris muutis Madsen oma lugu uuesti, öeldes, et Walli tapsid toksilised gaasid, mis levisid allveelaeva tehnilise rikke tõttu.

Enne seda olid Køge lahest leitud Walli kehaosad. Madsen on üles tunnistanud Walli surnukeha tükeldamise – käte, jalgade ja pea eraldamise kehast. Koljuluumurru jälgi ei olnud.

Madsen jäi eile kohtus oma viimase versiooni juurde, kui süüdistaja Jacob Buch-Jepsen teda küsitles. Madsen ütles, et Wall suri, kui õhurõhk äkki langes ja allveelaeva täitsid toksilised gaasid.

„Ma ei ole huvitatud paljust muust kui Kim Walli perekonnast. Ma ei tahtnud kellelegi rääkida, kuidas Kim Wall suri,” ütles Madsen. „Ma arvan, et enamik inimesi valetab, et teisi kaitsta.”

Lahkamisega ei suudetud Walli surma põhjust kindlaks teha. Samuti ei ole leitud motiivi.

Taani prokuratuur püüab tõestada, et Madsen piinas ja tappis Walli allveelaeva pardal osana ettekavatsetud hälbelisest seksuaalfantaasiast.

Prokuratuuri väitel võttis 47-aastane amatöörinsener allveelaevale kaasa sae, teritatud kruvikeerajad, nailonrihmad ja muud varustust.

Süüdistaja Buch-Jepsen maalis Madsenist pildi kui seksuaalsadistist, kelle kinnismõte oli peade mahalõikamine.

Buch-Jepseni sõnul näitavad tõendid, et Madsen köitis Walli pead-, käsi- ja jalgupidi kinni ning peksis teda ja torkas korduvalt suguelundite piirkonda.

Seejärel tappis Madsen prokuröri sõnul Walli ilmselt kägistades või kõri läbi lõigates. Madsen tükeldas laiba ning pani torso, pea, käed ja jalad erinevatesse kottidesse, kuhu lisas raskuseks metallesemed, ja heitis kotid Køge lahte.

Madseni sõnul sõitis ta mõne tunni ringi, mõlgutades enesetapumõtteid, ja magas siis kaks tundi.

Walli tükeldamine ei olnud Madseni sõnul midagi erilist, sest ta teadis, kuidas amputeerida jäsemeid, et „päästa elusid”.

„Ma ei näe, kuidas see sel ajal tähtis oli, sest ta oli surnud,” ütles Madsen väikese naeratusega. „Ma proovisin kõigepealt käega ja see läks väga kiiresti... See läks väga kiiresti ja ma sain ta allveelaevast välja.”

Kohtus näidati ka tõendina Madseni töökojast leitud kõvaketta sisu. Seal olid fetišifilmid, kus naisi piinati, neil päid maha lõigati ja neid elusalt põletati.

Leiti ka seitse teksti naiste teibasse ajamise kohta, enamasti suguelundeid pidi.

Madsen on väitnud, et kõvaketas ei ole tema oma.

Kui Madsenilt küsiti, miks ta selliseid videoid vaatas, vastas ta: „See ei ole seksuaalse iseloomuga. Asi on tugevates emotsioonides. Ma vaatan neid videoid, et nutta ja tunda emotsioone.”