„Ta ei tahtnud kellelegi liiga teha.“ Avaldati reisilennuki varastanud ja selle allakukutanud mehe isik

29-aastase Richard Russelli pere, kes kutsus teda omakeskis Beeboks, palus oma perekonnatuttaval ajakirjanikele lugeda avalduse, milles nad nimetasid meest ustavaks abikaasaks, armastavaks pojaks ja heaks sõbraks, vahendab uudistekanal Sky News.

Tema „lapsepõlvesõber märkis, et kõik armastasid Beebot, sest ta oli lahke ja malbe kõigiga, keda kohtas.“ Meie jaoks on see täielik šokk. „Me oleme laastatud neist sündmustest ja Jeesus on ainus, kes suudab seda perekonda koos hoida, ilma temata oleks olukord lootusetu,“ seisis avalduses, „nagu helisalvestistelt on kuulda, ei tahtnud Beebo kellelegi liiga teha. Ta ka ei valetanud, öeldes, et maailmas on väga palju inimesi, kes teda armastasid.“

Ametivõimud ei avaldanud mehe nime, kuid tema perekond tuli ise avalikkuse ette, tänades võime ka „abivalmiduse“ ja „lugupidavuse“ eest.

29-aastane mees ütles lennukivarguse järel, vahetult enne lennuki allakukutamist lennujuhtimiskeskuse töötajatele raadioside teel, et ta oli „murtud mees“.