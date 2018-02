SVT: Olof Palme mõrva uurinud Rootsi politsei meelitas sõltlastelt raha lubades valetunnistusi välja

Rootsi peaministri Olof Palme mõrva uurinud politseinikud meelitasid sõltlasi suure summa rahaga, et nad tunnistaksid kohtuprotsessil kahtlusaluse Christer Petterssoni vastu, teatab Rootsi Televisiooni uudisteportaal SVT Nyheter.

1987. aastal tõstis Rootsi valitsus vaevatasu Palme mõrvari kohta informatsiooni andmise eest 50 miljoni kroonini. Palme mõrvati 1986. aasta 28. veebruaril.

See suur vaevatasu on läbinud punase joonena kogu Palme mõrva juurdlust. Mitmed sõltlased on aastate jooksul väitnud, et politsei meelitas neid rahaga ja manipuleeris nende tunnistusi.

Üks neist on Petterssoni sõber Harri Miekkalinna. 1989. aastal rääkis Miekkalinna Stockholmi kohtus seda, mida politseinikud olid tal rääkida käskinud.

„Kui sa meid aitad, võid sa osta mitte ainult maja, vaid kogu kogukonna,” öeldi Miekkalinnale.

„Ma tahan rõhutada, et politsei meelitas mind selle rahaga, et potis on 50 miljonit,” rääkis Miekkalinna.

Väiteid ei ole kunagi tõestatud. Politsei ja prokuratuur on sõltlaste ütlused nüüd otsustavalt kõrvale heitnud.

Teine sõltlane Petterssoni tutvusringkonnast, kes rääkis politsei töömeetoditest, oli tunnistaja nimega Ulf. Teda küsitleti Petterssoni alibi kohta mõrvaööl.

Ulf väitis, et Palme mõrva uurimisgrupp manipuleeris teda ja talle lubati 50 miljonit krooni, kui Pettersson süüdi mõistetakse. Seetõttu andis Ulf Petterssoni kohta valeinformatsiooni, mille ta hiljem tagasi võttis.

Tollane peaprokurör Anders Helin võttis kohtusaalis välja salvestuse Ulfi ülekuulamisest politsei poolt ja ütles: „Teate, mis mul siin on? Mul on lint ülekuulamisest. Sellel lindil ei ole midagi, mis viitaks sellele, et oleks mainitud numbrit 50 miljonit.”

SVT saade „Uppdrag granskning” paljastas aga nüüd, et Rootsi juhtiv prokurör eksitas kohut. Nimelt kõlab ülekuulamise lindistus järgmiselt:

Politseinik: Kui ta süüdi mõistetakse, siis mi... Siis võid sa pärast oma hobused osta.

Ulf: Kas sa pead silmas, et ma saan siis selle eest tasu?

Politseinik: Sa tead, kui palju potis on.

Ulf: Jah, kas ma saan siis selle raha?

Politseinik: 50 miljonit.