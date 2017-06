SVT: Londoni põlenud kõrghoone isolatsioonimaterjal on Rootsis osaline süüdlane vähemalt kümnes suurpõlengus

Londonis põlenud Grenfell Toweri fassaadikattes kasutatud kergesti süttivat isolatsioonimaterjali kasutatakse ka Rootsis. Vahtplastisolatsioon on olnud osaline põhjus vähemalt kümnele suurpõlengule Rootsis, teatab Rootsi Televisioon (SVT).

Grenfell Toweri fassaad oli kaetud vahtplastplaatidega. Usutakse, et tulekahju levis erakordselt kiiresti just plastisolatsiooni tõttu. Põlengus hukkus tõenäoliselt vähemalt 79 inimest, vahendab Yle Uutiset.

„Vahtplast koosneb petrooliumisegust ja õhust. See põleb väga hästi,“ ütles Rootsi tuleohutusseltsi (Brandskyddsförening) tuleohutusinsener Ville Bexander SVT-le. „Kui tuli levib isolatsioonini, on mäng kaotatud.“

SVT teatel on üks suuremaid vahtplastisolatsiooniga seostatud põlengutest Rootsis olnud Gävle Fjällbackeni ostukeskuse tulekahju 2006. aastal. Tuli sai alguse sisustuskaupade poest, mille ruumid täitusid kahe ja poole minutiga suitsuga. Kogu ostukeskus põles maani maha.

Päästeteenistus jõudis oma juurdluses järeldusele, et tule kiire leviku põhjus oli seinte isolatsiooniks kasutatud vahtplast. Rootsi päästeteenistused nimetavad vahtplasti oma tulekahjujuurdlustes hävingut toovaks, raskesti kustutatavaks ja väga kiiresti tuld edasi kandvaks.

Vahtplastisolatsiooni kasutamine on Rootsis viimastel aastatel lisandunud, teatab SVT. Seda on kasutatud kümnetes tuhandetes majades, teiste hulgas Stockholmi Hammarby Sjöstadi uusehitistes.

„Ma usun, et see on kulude küsimus. Vahtplast on muude materjalidega võrreldes odav. Lisaks sellele on ta hea isolatsioonimaterjal,“ kommenteeris Bexander.

Vahtplast on Rootsis heaks kiidetud isolatsioonimaterjal ning see ei tohiks tuleohtu suurendada, kui on õigesti paigaldatud.