Šveitsi spioon jahtis Saksa maksuinspektoreid ja omas agenti rahandusministeeriumis

Šveitsi spioon jälgis teadete kohaselt Saksamaa maksuinspektoreid, kes jahivad välismaal maksupetiseid, ning tal oli ka agent Saksamaa suurima rahvaarvuga Nordrhein-Westfaleni liidumaa rahandusministeeriumis.

Saksa prokuratuur teatas eelmisel reedel, et politsei vahistas Frankfurdi hotellitoas 54-aastase šveitslase Daniel M.-i, keda süüdistatakse spioneerimises alates 2012. aastast, vahendab The Local.

Ajaleht Die Welt teatas, et mehe väidetav missioon oli tuvastada Saksa maksuinspektorid, kes osalesid maksupettuste kohta andmeid sisaldanud CD-de ostmises, mis on Saksamaa-Šveitsi suhteid häirinud ka varem.

Teisipäeval kutsuti Berliinis selgitusi andma Šveitsi suursaadik Christine Schraner Burgener.

Ajaleht Bild teatas samal päeval, et väidetav spioon oli endine politseinik ja topeltagent, kes ühel etapil oli nuhkinud Saksamaa heaks Šveitsi järel.

Neljapäeval teatasid aga ajaleht Süddeutsche Zeitung ja avalik-õiguslikud ringhäälingud NDR ja WDR, et Šveitsi spioonil oli ka kinni makstud informaator Nordrhein-Westfaleni rahandusministeeriumis.

Eesmärk oli saada teada, kuidas ja millised Saksa maksuinspektorid olid saanud oma valdusse CD-d maksuparadiisides kontosid omavate isikute nimekirjadega.

Saadud informatsioon aitas teadete kohaselt Šveitsi võimudel esitada kolmele Saksa maksuinspektorile süüdistused Šveitsi pangandusseaduste rikkumises ja majandusspionaažis.

Mitmed Saksa liidumaad on maksnud viimastel aastatel miljoneid tundmatutele allikatele CD-de eest, millel on informatsioon Saksamaa kodanike kontode kohta mitmetes Šveitsi ja Liechtensteini pankades.

Paljud Saksamaa rikkad, võimukad ja kuulsad on pidanud seetõttu esinema avalike vabandustega ning maksnud tagantjärele makse ja trahve.

Nordrhein-Westfalen on näiteks ostnud 11 sellist CD-d, mis on sundinud 120 000 Saksa kodanikku ise Šveitsis konto omamisest teatama. Finantsvõimude teatel on nad tagantjärele maksnud miljardeid eurosid makse.