Šveits otsustas lihtsustada kodakondsuse taotlemist

Šveitslased kiitsid referendumil heaks ettepaneku lihtsustada riigi kodakondsuse taotlemist.

Lihtustamine tähendab, et edaspidi on võimalik ka Šveitsi territooriumil sündinud immigrantide lastelastel, nagu on juba kodanike abikaasadel, tavalisest kergem kondakondsust taotleda, vahendab uudisteagentuur Reuters.

Telekanali SRF lävepakuküsitluse kohaselt hääletas ettepaneku poolt 59% ja vastu 41% inimestest.

Seadusemuudatus sätestab, et naturalisatsiooni korras on võimalik hõlpsamini kodanikuks saada alla „25-aastastel inimesel, kes sündis Šveitsis, omandas siin hariduse, jagab Šveitsi kultuurilisi väärtusi, räägib riigikeelt ega sõltu sotsiaalabist“.