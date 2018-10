Šveits alustas kriminaalmenetlust keemiarelvalaboratooriumi ja WADA sihikule võtnud Vene spioonide üle

Täpsed üksikasjad väidetavate agentide vahistamise kohta ei ole teada, aga Hollandi peaminister Mark Rutte teatas 26. märtsil, et seoses Skripalide mürgitamisega saadeti välja kaks Vene luuretöötajat.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov mõistis eelmisel kuul hukka teated, et Vene agentide sihikul oli Spiezi laboratoorium, öeldes, et ta ei suuda uskuda, et meedia ei pööranud tol ajal vahistamisele tähelepanu.

Venemaa on eitanud ka seda, et neli Venemaa kodanikku saadeti Hollandist välja aprillis katse eest häkkida OPCW peakorterit Haagis.