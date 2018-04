Süürias on pead tõstmas Al-Qaida haru

Samal ajal, kui terrorirühmitus Islamiriik (IS) lüüa saab, ähvardab seda Süürias asendada Al-Qaida haru Tahrir al-Sham, kirjutab The Wall Street Journal

Võitlus Islamiriigi vastu Süürias ja Iraagis on kahe aasta jooksul vilja kandnud. Mõlemas riigis on IS oma tähtsaimad "kalifaadilinnad" Mosuli ja Raqqa kaotanud ja tegutseb veel vaid Iraagi ja Süüria äärealadel.

Samal ajal on Süüria mässuliste piirkonnas, eriti just Idlibi provintsis pead tõstmas terrorirühmituse Al-Qaida haru Tahrir al-Sham, mis vallutab lääneriikide toetatud mässuliste alasid.

Idlibis elab umbes 2 miljonit inimest ja linnas valitseb kõrge tööpuudus, mis teeb Tahrir al-Shamile uute liikmete värbamise lihtsaks.