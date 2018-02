Süürias Ida-Ghoutas on hukkunud vähemalt 250 inimest, neist 50 lapsed

Venemaa poolt toetatud Süüria valitsuse väed pommitavad alates laupäevast Ida-Ghouta mässuliste enklaavi ja kirjas on juba 250 hukkunut, neist 50 (ehk iga viies) olid lapsed. Viga on saanud umbes 1200 inimest.

Sellised arvud pakkus välja Ühendkuningriigis asuv jälgimisgrupp SOHR (The Syrian Observatory for Human Rights, ee Süüria inimõiguste observatoorium).

Sellist massivägivalda pole piirkond kogenud viie aasta jooksul, kui seda tabas keemiarelva-rünnak.

Ka ÜRO leiab, et olukord on kontrolli alt väljas, ning kutsub relvarahule, et saaks kannatanutele abi toimetada ja haavatud evakueerida.

Ida-Ghouta on viimane suur mässuliste kontrollitud piirkond Damascuse lähedal. Süüria valitsuse väed on väga huvitatud seda tagasi haarama.

Aktivistide sõnul jätkus pommitamine ka eile, kui vähemalt 10 küla ja linna Ida-Ghoutas said uute õhu- ja mürsurünnakute osaliseks.

Hukkunute arvu ja piiratud alal tkekinud nälja kõrval on tõsine probleem ka ühiskondlikult tähtsate hoonete ja rajatiste pihtasaamine. Hiljuti kannatasid seetõttu näiteks kuus haiglat, mida spetsiaalselt ka sihiti.

ÜRO koordinaator Süürias Panos Moumtzis nimetab sellist asja võrreldavaks juba sõjakuritegudega.