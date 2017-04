Süürias hukkus autopommi plahvatuses kümneid inimesi, sajad said viga

Täna plahvatas Süürias Aleppo lähistel autopomm busside kõrval, mis vedasid evakueeritud inimesi. Hukkunuid on vähemalt 39.

BBC kirjutab, et kärgatuse järel olid bussid ja autod leekides ning hukkunuid oli kümneid. Süüria valitsuse infokanalid on viidanud vähemalt 39 hukkunule, kuid teiste allikate kohaselt võib neid olla ka 60 või enam. Sajad inimesed on vigastatud.

Siiani on ebaselge, kes oli rünnaku tagas. Valitsusmeelne infoagentuur väitis, et tegu oli terroristidega, samas opositsioon leiab, et rünnak oli korraldatud valitsuse enda poolt.

Plahvatus toimus Aleppo linna lähistel. Seal on bussid, kus Fuaa ja Kafraya linnast evakueeritud inimesed.

ÜRO kirjeldas möödunud kuul, et mainitud piirkonnas on lõksus 64 000 tsiviilelanikku, kes pidid igapäevaselt olema otsesõnu lahingutandri keskmes.

Evakueerimine pidi toimuma tänu Süüria valitsuse ja opositsiooni kokkuleppele, mille kohaselt evakueeritakse valitsusvägede poolt piiratud asulatest sealsed elanikud.