Süürias hukkus Assadi valitsuse toetajate tule läbi Türgi sõdur

Türgi teatel tabas tuli armee vaatluspunkti al-Eisi küla lähedal. Viga sai ka üks Türgi tsiviilisik. Riik alustas Idlibi provintsi vaatlejate paigutamist oktoobris pärast Türgi, Iraani ja Süüria vahel sõlmitud nn de-eskaleerimise lepet. Türgi armee süüdistas juhtumis "terroriste" ja teatas, et vastas omapoolse tulega.

Enne intsidenti oli eile samasse piirkonda saabunud suurem Türgi sõjatehnika kolonn. Samasugune kolonn proovis al-Eisi lähistele liikuda ka 29. jaanuaril, kuid pöördus tagasi pärast seda, kui Süüria valitsust toetavad üksused pommitasid maanteed kolonnist mõned kilomeetrid eespool. Hiljem tabas sama kolonni autopomm, mille tagajärjel hukkus üks tsiviilisik, haavata sai üks Türgi sõdur ja tsiviilisikust Türgi insener.

Video showing a convoy of Turkish vehicles near Al-Eis, Syria, south of Aleppo https://t.co/04tQ4eX8iB