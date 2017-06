Süüria väed asusid suurt kõrbeprovintsi Islamiriigilt tagasi võtma

Süüria valitsusväed alustasid reedel pealetungi Islamiriigi võitlejatele Deir Ezzori provintsis, mis on olnud terroriorganisatsiooni kontrolli alla alates 2014. aastast.

Islamiriik on oma valdusesse võtnud pea kogu kõrbeprovintsi, ainult väike osa selle pealinnast Deir Ezzorist ja seal asuvast sõjaväe lennuväljast on valitsusvägede kontrolli all, vahendab uudisteagentuur AFP.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse juhi Rami Abdel Rahmani sõnul sisenesid valitsusväed sel nädalal provintsi Iraani, Liibanoni ja Iaagi võitlejate toel kagu suunast Iraagiga piirnevatelt aladelt.

Süüria valitsusvägedel on õnnestunud viimastel kuudel tagasi võtta arvestatav osa Islamiriigi kontrolli all olevast territooriumist, ka kõrbealadel. Terroriorganisatsioon kontrollib piirkonnas aga endiselt võtmetähtsusega naftavälju. Ühtlasi elab nende valduses olevates linnades seal kümneid tuhandeid inimesi.

Vaatluskeskuse teatel on valitsusvägedel õnnestunud liikuda kaheksa kilomeetri sügavusele provintsi.