Süüria president peab keemiarünnakut lihtsalt väljamõeldiseks

Süüria president Bashar al-Assad sõnas AFP'le antud intervjuus, et möödunud nädala traagiline keemiarünnak oli lihtsalt fabrikatsioon, õigustamaks seda, et USA Süüria õhuväebaasi ründas.

Assad oli siiani vaikinud, kuid andis täna Süürias Damaskuses AFP'le eksklusiivintervjuu, kus toonitas, et tema juhitav armee on juba varasemalt andnud üle kõik keemiarelvad. Ta rõhutas samas, et USA rünnak nende sõjaväe võimekust ei vähendanud.

"Täielikult, meie jaoks sajaprotsendiliselt on tegu fabrikatsiooniga," viitas ta keemiarünnakule. Meenutuseks - USA süüdistab just Assadi keemiarünnakus, milles hukkus vähemalt 87 tsiviilisikut.

Assad aga rääkis, et tegelikult olla lääneriigid ning ennekõike just USA tegemas koostööd terroristidega ning kogu keemiarünnak oli vaid ettekäändeks, et Süüria riigivõimu baasi rünnata.

Assad märkis, et siiani on ebaselge, kas rünnak kui selline üldse toimus. "On palju võltsvideosid. Me ei tea, kas need lapsed seal üldse hukkusid. Kas nad on üldse surnud," märkis ta.

Assad viitas, et relvad anti üle juba 2013. aastal, kui Venemaaga vastav kokkulepe tehti. "Meil pole mingisuguseid keemiarelvi, oleme andnud oma relvastuse üle juba mitme aasta eest," toonitas Assad.

Samas rõhutas ta, et Donald Trumpi rünnak polnud sugugi surmahoop. "Meie võimekus terroriste rünnata pole kannatanud."

Viimase nädala jooksul on Süüriaga seoses tulisemaks muutunud ka USA ja Venemaa suhted. Venemaa süüdistab ühendriike rahvusvahelise õiguse rikkumises. Tasub meenutada, et just Venemaa on olnud alates 2015. aastast Süüria valitsuse üks võtmepartnereid.