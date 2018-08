Süüria president Assad oma vägedele: võit on lähedal!

Valitsusväed tegelevad nüüd viimaste mässuliste vastupanukollete likvideerimise ja džihadistide territooriumi hõivamisega lõunas, kust Assadi-vastane ülestõus 2011. aastal algas.

Eelmisel nädalal lubas Assad samasugust pealetungi mässuliste ainsa allesjäänud kantsi, Idlibi provintsi vastu riigi loodeosas.

Liitlane Moskva on aga välistanud suuremõõdulise rünnaku Idlibi provintsi vastu lähitulevikus.

Idlib on viimane „deeskalatsioonitsoonidest”, mis lepiti kokku maailma suurriikide vahel 2017. aastal, mis veel mässuliste käes on.

Mässulised ja tsiviilisikud on ülejäänud kolmest tsoonist bussidega minema viidud, kui need langesid. Kõik nad on viidud Idlibi, mille rahvaarv on kasvanud umbes 2,5 miljonini.

Sõjaline operatsioon Idlibi provintsis tähendaks massilist inimeste ümberpaiknemist Türgi piiri suunas ja isegi Venemaa on hoiatanud sellise rünnaku eest.