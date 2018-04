Süüria presidendi Assadi lapsed käisid mullu Krimmis Artekis puhkamas

Samal ajal, kui hulgaliselt Süüria lapsi hukkub pommirahe all, käisid president Bashar al-Assadi teismelised lapsed puhkamas luksuslikult renoveeritud Arteki suvelaagris Krimmis, teatab Reuters.

1925. aastal asutatud Arteki laager oli aastakümneid Nõukogude Liidu eliitpioneerilaager. Pärast Krimmi annekteerimist on Venemaa kulutanud selle renoveerimiseks 180 miljonit dollarit.

Assadi pojad Hafez ja Karim ning tütar Zein käisid Artekis eelmisel aastal koos teiste Süüria lastega. See sai teatavaks alles sel nädalal, kui üks Damaskuses käinud Vene rahvasaadik ütles, et Assad mainis seda.

Arteki laagri direktor Aleksei Kaspržak ütles Reutersile, et sai teada, kes need lapsed on, alles pärast nende saabumist eelmisel aastal. Kolm last mingit erikohtlemist ei saanud ja osalesid tavaprogrammis koos teiste Süüria lastega grupis.

Kui mõnel teisel Süüria lapsel oli probleeme koos presidendi lastega laagris olemisega, siis „see möödus kiiresti ega tekitanud probleeme meile ja seetõttu ei pidanud me neid lahendama, jumal tänatud”, teatas Kaspržak Reutersile.