Süüria mässulistel õnnestus võtta Islamiriigilt suur naftaväli

Ameerika Ühendriikide toetatud mässulised on võtnud kontrolli suure naftavälja üle Deir al-Zori provintsis, jätkates pealetungi terroriorganisatsiooni Islamiriik vastu Süüria idaaladel.

Süüria Demokraatlikel Jõududel (SDF) õnnestus enda kontrolli alla võtta al-Omari naftaväli, üks riigi suurematest, mis asub Eufrati jõe idakaldal, vahendab uudisteagentuur Reuters.

USA juhitava koalitsiooni õhurünnakute ja erivägede toel pealetungi jätkavatel mässulistel on läinud korda võtta Islamiriigilt tagasi suur osa naftarikkast Deir al-Zori provintsist, mis piirneb Iraagiga. Araabia-kurdi allianss on keskendunud võitlusele aladel jõe idakaldal, samal ajal kui valitsusvägede võitlus terroriorganisatsiooni vastu Venemaa õhuvägede ja Iraani mässuliste toel jätkub provintsi eraldava Eufrati läänekaldal.

USA juhitav koalitsioon ja Vene sõjavägi on istunud korduvalt ühe laua taha, et teha teavatat koostööd, vältimaks omavahelist konflikti, sh intsidente lennukite ja vägede vahel, kuigi on sellegipoolest teada väiksematest kokkupõrgetest.

Al-Omar naftaväli paikneb 10 kilomeetri kaugusel põhjas al-Majadini linnast, mis on alates eelmise kuu algusest valitsusvägede ja selle toetajate kontrolli all.