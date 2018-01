Süüria kurdid lõid Türgi väed kahest külast välja

Süüria kurdide omakaitsevägi teatas, et on Türgi väed ja nende liitlased Türgi toetatud pealetungi käigus hõivatud küladest välja tõrjunud.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatas täna, et USA toetatud kurdide jõud on andnud raevuka vastulöögi ning Türgi väed ja nendega liitunud Süüria võitlejad kahest lühikeseks ajaks hõivatud külast välja, vahendab Associated Press.

Vaatluskeskus teatas, et Türgi toetatud väed avasid pealetungi kolmandal päeval kaks uut rinnet, püüdes taas siseneda Süüria loodeosas asuvasse Afrini.

Kurdide Rahva Kaitseüksused (YPG) teatasid, kokkupõrked Türgi vägedega toimuvad Afrinist loodes.

Türgi peab YPG-d terroriorganisatsiooniks, sest see on seotud Türgi kurdide sõjaliste liikumistega. Türgi president Recep Tayyip Erdoğan on lubanud operatsiooni laiendada.