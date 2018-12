Süüria kurdid kutsusid Põhja-Süüria linna valitsusväed, et need seda USA asemel Türgi eest kaitseksid

Seni on linna kontrollinud linna kurdi enamusega Süüria Demokraatlikud Jõud, kes hõivasid selle 2016. aastal ISIS-e käest. Linnas paiknevad ka USA sõdurid. Türgis terroriorganisatsiooniks peetav YPG kuulub Süüria Demokraatlike Jõudude koosseisu, kuid on teatanud, et tõmbas oma üksused Manbijist välja. Detsembris teatas USA president Donald Trump, et USA alustab Süüriast vägede väljatoomist.

„Kutsume Süüria valitsusvägesid võtma enda kontrolli alla alad, kust meie üksused on välja tõmmanud – eriti Manbij – et kaitsta neid alasid Türgi sissetungi eest,” öeldakse YPG avalduses. Teatele eelnes Süüria Demokraatlike Jõudude delegatsiooni visiit Moskvasse, kus arutati võimalusi Türgi pealetungi ärahoidmiseks.

Türgi on viimastel nädalatel toonud Süüria piirile uusi üksusi ja teatanud, et plaanib rünnakut YPG vastu.

New video from @trtworld shows rows and rows of M113 APCs being prepared to be sent to the #TFSA for the upcoming #Manbij offensive.



While the reporter does not specify where this is, it has been geolocated to be near Kıvırcık, only about 5 km to the border with #Jarabulus. pic.twitter.com/3G6zA9teDZ