Süüria Idlibi provintsis hukku plahvatuses vähemalt 39 inimest

armada linnas asunud hoones oli väidetavalt relvakaubitsejale kuulunud laskemoon, vahendab BBC News.

Kümned inimesed on endiselt kadunud.

Idlib on viimane surem mässuliste käes olev piirkond ja arvatakse see on Süüria armee järgmise pealetungi sihmärk.

Eile kasutasid päästjad buldoosereid rusude eemaldamiseks ja lõksu jäänud inimeste väljatoomiseks.

Enamik majas olnuid arvatakse olevat olnud džihadistlike perekondada liikmed, kes on Süüria teistest piirkondadest välja aetud.