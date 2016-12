Süüria armee kuulutas oma võitu Aleppos

Süüria armee teatas neljapäeval, et on saavutanud täieliku kontrolli Aleppo üle pärast seda, kui viimased mässuliste võitlejad linnast lahkusid.

Armee teatas, et taastas Aleppo linnas ohutuse ja julgeoleku, lõpetades neli aastat kestnud mässuliste vastupanu, vahendab Reuters.

„See võit kujutab endast tähtsat pöördepunkti,“ öeldakse armee avalduses.

Süüria president Bashar al-Assad ütles, et Aleppo tagasivõtmine on võit, mida jagatakse Vene ja Iraani liitlastega.

Nädalase operatsiooni käigus on Ida-Aleppost evakueeritud vähemalt 34 000 inimest, teatas ÜRO, mille hinnangul jäid tuhanded paigale.

USA välisministeerium teatas, et ei vaidlusta Süüria armee avaldust Aleppo oma kontrolli alla võtmise kohta, kuid välisministeeriumi pressiesindaja John Kirby lisas: „Nad vastutavad ka hävingu ja segaduse, nälja ja julmuste eest, mida Aleppot vallutades põhjustasid.“

Tuhandete põgenike saabumine Aleppost Idlibi on tekitanud hirmu, et see mässuliste käes olev linn Süüria loodeosas võib olla järgmine, mida ründama hakatakse. Assad on öelnud, et sõda ei ole kaugeltki läbi ning tema armee marsib teiste mässuliste käes olevate alade vastu.