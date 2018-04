Süüria armee baase tabasid raketid, hukkusid iraanlased

Süüria armee teatas eile, et mitmeid nende baase Hama ja Aleppo provintsis tabasid raketid, ning nimetas seda uueks agressiooniks vaenlaste poolt.

Süüria riigitelevisiooni teatel toimusid raketirünnakud kell 22.30, vahendab Reuters.

„Süüria on sattunud uue agressiooni alla, kui mõningaid sõjaväebaase Hama ja Aleppo maapiirkondades tabasid vaenlase raketid,” teatas armee allikas.

Ühe Süüria opositsiooni allika sõnul oli üks objekt, mida rünnati, armeebaas, mis on tuntud nime all brigaad 47 Hama linna lähedal. See on laialdaselt tuntud kui Süüria presidendi Bashar al-Assadi poolel võitlevate Iraani toetatud šiiitide relvarühmituste värbamiskeskus.

Süüria sündmusi hoolikalt jälgiva luureallika sõnul näisid mitmed raketilöögid tabavat mitmeid Iraani toetatud relvarühmituste juhtimiskeskusi ning hukkunud on 26 valitsusmeelset võitlejat, peamiselt iraanlased.

Löögid tabasid relvaladusid ning kuulda oli edasisi plahvatusi, teatas anonüümseks jäänud allikas.

Iraani toetatud rühmitusi on varem Süürias rünnanud Iisrael.