Süüria aktivistide teatel sai Idlibi provintsi õhurünnakutes pihta kaks haiglat

Süüria aktivistide sõnul sai õhurünnakutes opositsiooni käes olevate alade vastu Idlibi provintsis pihta kaks haiglat. Rünnakud on järgnenud Vene ründelennuki allatulistamisele laupäeval.

Edlib Media Center ja Suurbritannias baseeruv Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus teatasid, et üks pommitatud haiglatest asub Kafranbeli linnas ja see sai pihta täna hommikul, vahendab Associated Press.

Lisaks sellele teatas Süüria Ameerika Meditsiiniühingu esindaja Mohamad Katoub, et üks nende opereeritav haigla sai pühapäeva õhtul pihta kolm korda.

Katoubi sõnul ei ole Maaret al-Numani linnas asuv haigla enam kasutuskõlblik.

Ajaleht Izvestija teatas aga täna, et Venemaa andis oma sõjalennukitele Süürias käsu lennata kõrgemalt, et vältida allatulistamist õlalt lastavate rakettidega, nagu juhtus laupäeval.

Süüria mässulised tulistasid laupäeval Idlibi provintsis alla Vene ründelennuki Su-25. Piloot küll katapulteerus, kuid ta tapeti maa peal.

Izvestija teatas Venemaa kaitseministeeriumile viidates, et tehti otsus, et edaspidi lendavad sellised lennukid ainult kõrgemal kui 5000 meetrit, et tagada nende ohutus.

Väidetavalt on selline poliitika ka varem kehtinud, kuid Su-25-d on viimastel päevadel millegi pärast hakanud madalamal lendama.

Vene meedia teatel on hukkunud piloot major Roman Filippov ning on teatatud, et talle kavatsetakse anda Venemaa kangelase aunimetus.