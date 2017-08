Suures politseioperatsioonis Riias ja selle ümbruses vahistati 110 inimest

Läti politsei viis esmaspäeval Riias ja selle lähedal läbi suure operatsiooni, mille käigus peeti kinni 110 inimest.

Teatati, et politsei viis esmaspäeval Saulkrastis läbi operatsiooni, milles osalesid maskides politseinikud ja teenistuskoerad. Hoonesse, kus operatsioon toimus, on registreeritud mitmed tee-ehitusfirmaga Binders seotud ettevõtted: SIA BNI, Binders un Arčers, CBF SIA Binders, SIA TVA Construction, SIA M.A.-Taka ja SIA Vogelberg, vahendab Läti Delfi.

Bindersi pressiesindaja Vita Noriņa kinnitas, et politsei viis operatsiooni läbi Bindersi seaduslikus omanduses olevas hoones, kus asub Bindersi mehhaniseerimisosakond. Noriņa sõnul Binders praegu seda hoonet ei kasuta ja see on välja renditud. Noriņa väitel ei olnud operatsioon Bindersiga seotud.

Politsei esindaja Simona Grāvīte kinnitas, et Saulkrastis toimus plaaniline politseioperatsioon, kuid rohkem informatsiooni uurimise huvides ei avaldata.

Politsei kinnitas, et operatsioonis osales terrorismivastane eriüksus Omega.

Läti televisiooni ja raadio uudisteportaal LSM teatab mitteametlikule informatsioonile viidates, et vahistatute hulgas on mitukümmend välismaalast. Ebaseaduslik tegevus võis olla seotud telefonipettustega rahvusvahelises ulatuses. Mõned kannatanud võivad olla Hiinast ja see riik pöördus Läti poole ka abi andmiseks.