Suures politseioperatsioonis Riias ja selle ümbruses vahistati 110 inimest, neist pea kõik Hiina petised

Läti politsei pidas Riias ja selle lähistel Hiina õigusabipalve alusel kinni 110 inimest, kes võisid viibida Lätis ebaseaduslikult ja osaleda rahvusvahelises pettuses. Petturid on pärit Hiinast ja vaid üks vahistatutest on kohalik elanik.

Läti politsei esindaja Jānis Lazdiņš ütles pressikonverentsil, et korrakaitsjad said õigusabipalve Hiinast ja viisid läbi juurdluse, mille käigus tehti kindlaks mitu aadressi Lätis, kus pandi toime kuritegusid seoses pettustega Hiina küberruumis. Läti politsei teatel tekitati Hiinas selle aasta märtsist kuni juuli lõpuni üle kahe miljoni euro kahju.

Kuritegude ohvrid olid Hiinas ja toimepanijad Lätis. Politsei sai loa läbiotsimiste läbiviimiseks kokku kuuel aadressil Riias, Ādažis ja Saulkrastis. Leiti suur hulk tõendeid, mida vajavad Hiina kolleegid. Kinni peeti 110 inimest, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus Lätis viibimises.

Läti politsei teise esindaja Māris Geida sõnul esitatakse Hiina kodanikele süüdistus Hiinas, kui Hiina palub nad välja anda.

Varem teatati, et politsei viis esmaspäeval Saulkrastis läbi operatsiooni, milles osalesid maskides politseinikud ja teenistuskoerad. Hoonesse, kus operatsioon toimus, on registreeritud mitmed tee-ehitusfirmaga Binders seotud ettevõtted: SIA BNI, Binders un Arčers, CBF SIA Binders, SIA TVA Construction, SIA M.A.-Taka ja SIA Vogelberg, vahendab Läti Delfi.

Bindersi pressiesindaja Vita Noriņa kinnitas, et politsei viis operatsiooni läbi Bindersi seaduslikus omanduses olevas hoones, kus asub Bindersi mehhaniseerimisosakond. Noriņa sõnul Binders praegu seda hoonet ei kasuta ja see on välja renditud. Noriņa väitel ei olnud operatsioon Bindersiga seotud.

Politsei esindaja Simona Grāvīte kinnitas, et Saulkrastis toimus plaaniline politseioperatsioon, kuid rohkem informatsiooni uurimise huvides ei avaldata.

Politsei kinnitas, et operatsioonis osales terrorismivastane eriüksus Omega.

Läti televisiooni ja raadio uudisteportaal LSM teatab mitteametlikule informatsioonile viidates, et vahistatute hulgas on mitukümmend välismaalast. Ebaseaduslik tegevus võis olla seotud telefonipettustega rahvusvahelises ulatuses. Mõned kannatanud võivad olla Hiinast ja see riik pöördus Läti poole ka abi andmiseks.