Suurbritannias vahistati terrorisüüdistustega neli neonatsist sõjaväelast

Suurbritannias peeti terrorismis süüdistatavana kinni neli meest, keda kahtlustatakse kuulumises keelatud neonatside organisatsiooni nimega National Action.

Kinni peeti 22-aastane mees Birminghamist, 32-aastane mees Powysest, 24-aastane mees Ipswichist ja 24-aastane mees Northamptonist, vahendab BBC News.

Kõik neli on vahi all ühes politseijaoskonnas West Midlandsis.

Politsei teatel on seoses vahistamistega läbi otsitud mitmeid elupaiku.

Politsei teatas ka, et vahistamised olid planeeritud ja luureandmetest lähtuvad ning mingit ohtu avalikkusele ei olnud.

Mehed on vahi all seoses kahtlusega osalemises terroriaktide tellimises, ettevalmistamises ja õhutamises 2000. aasta terrorismiseaduse sektsiooni 41 järgi (keelustatud organisatsiooni liikmeks olemine).

Briti paremäärmusliku organisatsiooni National Action keelustas eelmisel aastal siseminister Amber Rudd.

Keelatud organisatsiooni liikmeks olek või seda toetama kutsumine on kriminaalkuritegu, mille eest võib kümneks aastaks vanglasse sattuda.

National Action kirjeldab end „natsionaalsotsialistliku noorteorganisatsioonina“. Siseminister Rudd nimetas seda rassistlikuks, antisemiitlikuks ja homofoobseks organisatsiooniks.

Suurbritannia kaitseministeerium kinnitas, et neli meest on kõik armee tegevteenistuses, vahendab Associated Press.