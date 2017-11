Suurbritannias uuritakse Brexiti-kampaania rahastamist ja spekuleeritakse Venemaa sekkumise üle sellesse

Suurbritannia valimiskomisjon uurib, kas juhtiv Euroopa Liidu vastase kampaania tegija rikkus referendumi finantseerimisreegleid, samal ajal, kui üha rohkem spekuleeritakse, et Venemaa võis sekkuda ka Brexiti-referendumisse.

EL-i vastase kampaania suurannetaja Arron Banks eitab kõiki süüdistusi, vahendab Reuters.

Valimiskomisjon, mis juba uurib, kas Banksi Brexitit pooldanud organisatsioon Leave.EU sai lubamatuid annetusi, teatas, et uues juurdluses uuritakse, kas Banks oli ühele kampaaniategijale antud laenu tegelik allikas.

Selle juurdlusega ei saa referendumi tulemusi tühistada, kuigi 51-aastane kindlustusmagnaat Banks ütles, et tegemist on EL-i jäämist pooldava establishment’i katsega Brexiti-referendumi tulemust diskrediteerida.

„Väited, et Brexitit on rahastatud venelaste poolt ... on täielik jama algusest lõpuni,” ütles Banks oma avalduses, millele oli alla kirjutatud „nostrovia”, mis pidi ilmselt olema venekeelne väljend „na zdorovje” („terviseks”).

„Me võtame Venemaa mis iganes riigi valimisprotsessidesse või demokraatlikesse protsessidesse sekkumise või sekkumiskatsete küsimusi väga tõsiselt,” ütles Suurbritannia peaminister Theresa May parlamendi ees.

Opositsiooniliste leiboristide parlamendiliige Ben Bradshaw palus valitsusel uurida organisatsiooni Open Democracy raporteid, mille järgi on osa kampaaniaraha päritolu ebaselge.

Bradshaw ütles, et on mures ka märkimisväärsete Briti seoste pärast USA juurdluses selle kohta, kas president Donald Trumpi valimiskampaania mängis venelastega kokku presidendivalimistesse sekkumiseks.

Briti valimiskomisjon, mis ei maininud Venemaad, teatas, et uurib, kas ettevõte nimega Better for the Country Limited (BFTCL), mille direktor oli Banks, oli kampaaniategijatele tehtud annetuste tegelik allikas.

BFTCL ei olnud registreeritud referendumi lubatud osavõtjaks, kuid viis registreeritud kampaaniaorganisatsiooni teatasid, et said sellelt annetusi kokku 2,4 miljonit naela, teatas valimiskomisjon.

Banks, kes oli registreeritud lubatud osavõtja, andis kolm mittekommertslaenu Leave.EU-le kokku kuus miljonit naela.

Referendumi osavõtjatel oli lubatud vastu võtta annetusi vaid annetajatelt, mis vastasid rangetele reeglitele, näiteks ei tohtinud need baseeruda väljaspool Ühendkuningriiki.