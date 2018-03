Suurbritannias eluohtliku mürgistuse saanud mees osutus kunagiseks Venemaa topeltagendiks

Pühapäeval Lõuna-Inglismaal mürgistuse tõttu eluohtlikus seisundis haiglasse viidud mees osutus kurikuulsaks spiooniks Sergei Skripaliks, kes omal ajal kodumaal riigireetmises süüdi mõisteti.

BBC kirjutab, et pühapäeval viidi Salisbury's asuvast ostukeskusest haiglasse mees ja naine, kes puutusid kokku tundmatu, ent ohtliku ainega. Naabruskonnas inimesed evakueeriti. Mis ainega tegu, on siiani ebaselge. Küll aga on mõlema ohvri seisund eluohtlik.

Nüüd on selge, et mees on 66-aastane Sergei Skripal. 2006. aastal mõistis Moskva sõjaväekohus ta 13 aastaks vangi.

Uurijate väitel tegi endine polkovnik Skripal Briti luurele MI6 teatavaks kümnete Euroopas resideerivate agentide nimed. Ajalehe Izvestija andmeil värvati Skripal 1990. aastate teisel poolel Vene armees töötamise ajal. Teenete eest maksis MI6 talle mitme aasta vältel kokku 100 000 dollarit. Ajalehe allikate väitel põhjustas ta Vene luurevõrgustikule märkimisväärset kahju.

Juulis 2010 vabastati ta USA-s vahistatud Vene spioonide vahetusprogrammi osana.