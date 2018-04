Suurbritannia: Venemaa ettepanek Skripali mürgitamise ühiseks uurimiseks on perversne

Venemaa ettepanek viia läbi endise topeltagendi Sergei Skripali mürgitamise ühine juurdlus on perversne, teatas Suurbritannia delegatsioon Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) juures täna Moskva nõutud erakorralisel istungil.

Moskva nõudis OPCW täidesaatva organi kokkukutsumist, et vastata Suurbritannia süüdistustele, mille kohaselt oli Venemaa Skripali ja tema tütre Julia mürgitamise taga sõjalise närvimürgiga Inglismaal Salisburys, vahendab Reuters.

Briti delegatsioon teatas Twitteris, et Moskva idee on „perversne..., diversioonitaktika ja veel rohkem desinformatsiooni, mis on mõeldud küsimustest kõrvalehoidmiseks, millele Vene võimud peavad vastama”.

Ühisuurimise ettepaneku tõrjus ka Euroopa Liit ning diplomaadid ütlesid, et ei ole tõenäoline, et see saaks vajaliku kahekolmandikulise toetuse OPCW 41 riigi esindajatest koosnevad täidesaatvas organis.

Venemaa teatas, et tal on 14 riigi toetus. „Me usume, et on otsustava tähtsusega tagada selle probleemi lahendamine õigusliku raamistiku sees, kasutades OPCW kogu potentsiaali,” ütles Venemaa esindaja organisatsiooni juures Aleksandr Šulgin, vahendab TASS.