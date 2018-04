Suurbritannia vastas Venemaa küsimustele Skripalide mürgitamise kohta

Venemaa esindus Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) juures sai Suurbritannialt endise topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamise kohta vastused ja neid uuritakse.

„Me saime need tõepoolest, eile õhtul,” ütles Interfaxile Venemaa esindaja OPCW juures pressiesindaja, kelle sõnul on Vene poolel nüüd vaja aega, et saadud vastuseid analüüsida.

Suurbritannia esindaja OPCW juures Peter Wilson ütles eelmisel nädalal, et London annab 23. aprilliks vastused kõigile küsimustele, mis Moskva on Skripali ja tema tütre mürgitamise kohta esitanud.