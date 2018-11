Suurbritannia valitsus toetas Brexiti leppekavandit

Vahetult pärast istungit ütles May, et otsuseni jõuti väga keeruliste läbirääkimuste tulemusena, kuid otsus aitab Suurbritannial saavutada kontrolli leppe rakendumise üle. Ta avaldas kartust, et kui täna poleks leppe osas ühisele meelele jõutud, oleks pidanud alustama nullist ning seadma ohtu Suurbritannia lahkumise üleüldse.

"Ma usun siiralt, et see otsus on võimalikest parim tervele Ühendkuningriigile," ütles May viidates sellega võimalusele, et Suurbritannia valikud olid lepe, millega paljud rahul pole ning Brexitist taandumine.

Kõik ministrid polnud siiski May otsusega rahul ning Suurbritannia Euroopa parlamendi saadik Nigel Farage kutsus üles kõiki tõsimeelseid Brexiti toetajaid ministripositsioonidelt tagasi astuma. "See on kõige kehvem lepe maailma ajaloos," kirjutas Farage oma Twitteris.

Euuropa Brexiti läbirääkimiste juht Michel Barnier kutsus lepingut otsustavaks ning vajalikuks sammuks. Täna pärastlõunal kommenteeris ta, et viimase asjana lepiti kokku Põhja-Iirimaa piiri osas, kus viiakse jõusse esialgu piirikontroll, et tagada turvalisus. Muus osas jääb lepe suuresti vabakaubandus põhimõtete juurde ning tagab näiteks viisavaba reisimise.