Suurbritannia välisminister külastab lähinädalatel Moskvat

Suurbritannia välisminister Boris Johnson reisib lähinädalatel Moskvasse, kus ta kohtub oma ametivenna Sergei Lavroviga. Johnsonist saab sellega esimene Venemaa pealinna külastav Ühenkuningriigi minister viimase viie aasta jooksul.

Suurbritannia välisministeeriumi teatel ei peaks Johnsoni visiiti nägema kui suhete ümberkujundamist Ühendkuningriigi ja Venemaa vahel, kuna riikidel on kardinaalselt erinev arusaam mitmetest teemadest, sh Venemaa sekkumisest Ukraina ja Süüria konflikti.

Johnson ja Lavrovi kohtumisel keskendutaksegi neile küsimustele.

„Peaminister ja välisminister on teinud selgeks, et meie poliitika Venemaa suunal on „ettevõtlik, kuid ettevaatlik“ ja see visiit on kooskõlas selle lähenemisega,“ ütles ministeeriumi pressiesindaja Politicole laupäeval. „Välisminister kavatseb olla jätkuvalt jõuline küsimustes, milles oleme lahkarvamusel.“

Visiiti hakati planeerima pärast peaminister Theresa May ja president Vladimir Putini kohtumist Hiinas 2016. aasta septembris, lisas ta.