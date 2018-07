Suurbritannia välisminister Boris Johnson astus Brexitiga seoses ametist tagasi

BBC kirjutab, et Suurbritannia välisminister Boris Johnson astus ametist tagasi.

See on seotud ebakõladega seoses Brexitiga. Teade tuli 30 minutit enne seda, kui Theresa May annab parlamendile teada uuest plaanist, mis seotud Brexitiga.

Äsja astus ametist tagasi ka tänavu 20. veebruaril Eestitki külastanud briti poliitik David Davis. Davis on tuntud Brexiti ministrina, sest ta juhtis Brexiti-ministeeriumit (Department for Exiting the European Union) 2016. aasta suvest ehk selle loomisest saadik. Ministeeriumi eesmärk on Ühendkuningriigi suhteid euroliiduga hoida ja kujundada nii euroliidust lahkumise perioodil kui ka tulevikus.

Davise teatas tööst loobumisest mõni päev pärast seda, kui peaminister Theresa May kindlustas valitsuskabineti toetuse oma Brexiti-plaanile, mida selle vastalised liiga pehmeks peavad.

Davis ütleb oma tagasiastumiskirjas Mayle, et praegused poliitika ja taktika muudavad Ühendkuningriigi lahkumise tolliliidust ja ühtselt turult aina ebatõenäolisemaks. Peagi pärast Davist kirjutas lahkumisavalduse veel nooremminister Steven Baker.