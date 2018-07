Suurbritannia välisminister Boris Johnson astus Brexitiga seoses ametist tagasi

BBC kirjutab, et Suurbritannia välisminister Boris Johnson astus ametist tagasi.

See on seotud ebakõladega seoses Brexitiga. Teade tuli 30 minutit enne seda, kui Theresa May annab parlamendile teada uuest plaanist, mis seotud Brexitiga.

Väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond) sõnas Delfile, et Johnsoni lahkumine Suurbritannia valitsusest toob niigi sisemiste vastuoludega võitleva Theresa May kabinetis kaasa korraliku segaduse. "Isegi kui Theresa May leiab Boris Johnsonile kiiresti asendaja, on Brexitiga maadlev valitsus ja konservatiivid tervikuna kehvas seisus. Väljastpoolt vaadates jääb ilmselt paljudele mulje, et mida lähemale Brexiti päev tuleb, seda kaugemale tahavad sellest teemast hoida paljud poliitikud. Head lahendust ei paista kuskilt," arutles ta. "Tõenäoliselt toob kogu tekkinud segadus kaasa ka uut Brexiti referendumit nõudvte jõudude kõvema hääle. Ja kui kogu see praegune mullistus lõpeks sellega, et britid mõtlevad 2016. aasta jaanilaupäeval tehtud otsuse ringi, oleks muidugi hästi. Kahjuks ei tasu selle võimaluse peale liigselt loota."