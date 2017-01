Suurbritannia vaeb ühisturult kõrvalejäämisel majandusmudeli muutmist

Suurbritannia võib olla sunnitud oma majandusmudelit muutma, kui ta peab Euroopa Liidust ilma turulepääsuleppeta lahkuma, ütles Briti rahandusminister Phillip Hammond.

Hammond tunnistas usutluses ajalehele Welt am Sonntag, et "kui riik lahkub Euroopa Liidust ilma leppeta turgudele pääsemiseks, võib see meile vähemalt lühiajaliselt majanduslikku kahju tuua".

Ta märkis aga, et sellisel juhul muudab riik konkurentsivõime taastamiseks oma majandusmudelit. "Kui meil puudub ligipääs Euroopa turule, kui meid välja jäetakse, oleme sunnitud seda tegema," lausus Hammond.

"Te võite olla veendunud, et me teeme kõik, mis vajalik."