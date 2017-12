Suurbritannia uusim ja suurim sõjalaev lekib

Suurbritannia ajaloo suurim sõjalaev, uus 3,1 miljardit naela maksev lennukikandja HMS Queen Elizabeth lekib ja vajab remonti, teatas Briti kaitseministeerium täna.

65 000-tonnisel laeval, mis võeti relvastusse alles kaks nädalat tagasi, on probleem, mis sai teatavaks merekatsetuste käigus, vahendab Reuters.

„See on plaanis ära remontida, kui ta on sadamas Portsmouthis,” teatas kuningliku mereväe pressiesindaja. „See ei takista teda uuesti merele minemast ja tema merekatsetuste programmi see ei mõjuta.”

Ajaleht The Sun teatas, et 280 meetrit pikk sõjalaev võtab igas tunnis pardale 200 liitrit vett ja vea parandamine maksab miljoneid naelu.

Kaitseministeeriumi allikas teatas, et merevägi on teadlik, et laeval, mille ehitamine võttis aega kaheksa aastat, oli probleem, kui ehitaja selle üle andis, ning The Suni teatel peab ehitaja selle kinni maksma.

HMS Queen Elizabethi ja selle sõsarlaeva HMS Prince of Walesi ehitamiseks moodustati konsortsium Aircraft Carrier Alliance, kuhu kuuluvad Briti ettevõtted BAE Systems ja Babcock ning Prantsuse ettevõtte Thales Briti divisjon. Kogu projekti maksumus on 6,2 miljardit naela.

„Iga laev võtab vett pardale. Selle jaoks on olemas pumbad,” kommenteeris kuningliku mereväe endine vanemohvitser Chris Parry Sky Newsile. „Kui te saate uue auto ja kõik pole täiuslik, saadate te selle töökotta mõne asja kohendamiseks. See on täpselt sama asi.”