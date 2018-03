Suurbritannia uurib firmat, mida süüdistatakse 50 miljoni Facebooki kasutaja andmete kasutamises USA valimiste mõjutamiseks

Suurbritannia informatsioonivolinik teatas, et taotleb orderit Briti firma Cambridge Analytica andmebaaside ja serverite uurimiseks. Ettevõtet süüdistatakse 50 miljoni Facebooki kasutaja isikuandmete kasutamises USA 2016. aasta presidendivalimiste mõjutamiseks. Channel 4 News filmis lisaks ettevõtte esindajaid väitmas, et nad võivad kasutada armulõkse ja potentsiaalselt altkäemakse poliitikute diskrediteerimiseks.

Channel 4 News avaldas eile varjatud kaameraga tehtud videolõigu, milles Cambrigde Analytica tegevjuht Alexander Nix näib rääkivat taktikast, mida tema ettevõte võib kasutada poliitikute diskrediteerimiseks internetis, vahendab BBC News.

Videos küsitakse, millist „sügavat kaevamist” on võimalik teha. Nix vastab: „Oh, me teeme palju rohkem kui seda.”

Nix ütles, et üks viis inimese sihikule võtmiseks on „pakkuda talle tehingut, mis on liiga hea, et olla tõsi, ja tagada, et see salvestatakse videole”.

Veel ütles Nix, et ta võib „saata mõned tüdrukud kandidaadi majja...” ning lisas, et Ukraina tüdrukud „on väga ilusad, ma leian, et see töötab hästi”.

„Ma lihtsalt toon teile näiteid, mida saab teha ja mida on tehtud,” lisas Nix.

Channel 4 News teatas, et nende reporter esines rikka kliendi esindajana poliitilise kandidaadi valituks osutumise tagamiseks Sri Lankal.

Cambridge Analytica väitis, et reportaažis on kaamera ette jäänud vestlusi väga valesti tõlgendatud.

„Ma mängin selle vestluse liiniga kaasa ja osaliselt meie „kliendi” piinlikkusest säästmiseks lahutasime ta meelt rea naeruväärsete hüpoteetiliste stsenaariumisega,” teatas Cambridge Analytica. „Cambridge Analytica ei kiida heaks ega tegele kuriteole õhutamise, altkäemaksude ega niinimetatud „armulõksudega”.”

Suurbritannia informatsioonivolinik Elizabeth Denham uuris juba enne seda Cambridge Analyticat seoses väidetega, et ettevõte kasutas 50 miljoni Facebooki kasutaja isikuandmeid USA presidendivalimiste mõjutamiseks.

Ettevõttes töötanud Christopher Wylie väitis, et see kogus andmeid miljonite inimeste kohta personaalse küsitluse kaudu Facebookis, mille koostas üks teadlane.

Denham nõudis ligipääsu Cambridge Analytica andmebaasidele ja serveritele eile kella 18-ks, kuid teatas, et ettevõte ei pidanud tähtajast kinni.

„Ma ei lepi nende vastusega, mistõttu taotlen ma kohtult orderit,” ütles Denham.

Facebook teatas, et on palganud oma digitaalse uurimise meeskonna Cambridge Analyticat uurima.

„See on osa põhjalikust sisemisest ja välisest ülevaatusest, mille me viime läbi, et teha kindlaks väidete täpsus, et kõnealused Facebooki andmed on endiselt olemas,” teatas Facebook. „Kui need andmed on olemas, on see Facebooki poliitika ränk rikkumine ning usalduse ja nende gruppide võetud kohustuste lubamatu rikkumine.”