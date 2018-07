Suurbritannia uueks Brexiti-ministriks nimetati Dominic Raab

Suurbritannia peaminister Theresa May nimetas uueks Brexiti-ministriks pärast David Davise tagasiastumist Dominic Raabi.

Senine eluasememinister Raab oli 2016. aasta referendumi ajal väljapaistev Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise poolt kampaania tegija, vahendab BBC News.

Davis astus tagasi ööl vastu tänast, öeldes, et May on liiga lihtsalt alla andnud.

44-aastane Raab, kes tegutses enne 2010. aasta parlamendiliikmeks saamist juristina, võtab üle igapäevased läbirääkimised Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier’ga.

Davis ütles, et ei saa enam sellesse ametisse jääda, sest ta ei usu enam plaani Ühendkuningriigi tulevaste suhete kohta Euroopa Liiduga, mille valitsus kiitis heaks reedel.

Davis ütles, et tema tagasiastumine muudab Ühendkuningriigi jaoks lihtsamaks vastuseismise Euroopa Liidu katsetele saavutada uusi järeleandmisi. Davis kinnitas aga, et ei püüa peaministri positsiooni õõnestada ega talle väljakutset esitada.