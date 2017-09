Suurbritannia tõstis terroriohu-hinnangu tasemele „kriitiline“

Suurbritannia tõstis terroriohu hinnnangu varasemalt tasemelt "tõsine" kõrgemale, "kriitilise" piirini, vahendab BBC võrgulehekülg peaminister Theresa May sõnu.

Sellest võib järeldada, et sealsed julgeolekujõud eeldavad, et uus rünnak toimub äärmiselt suure tõenäosusega ja peagi. Tänases Londoni metroorünnakus sai vigastada 29 inimest, teiste seas üks Eesti kodakondsusega isik. Tema täpsem tervislik seisund on seni teadmata.

Metroorongi lõhkekeha paigutanud isikut otsitakse siiamaani taga, terrorirühmitus Islamiriik on jõudnud juba väita, et just nemad on sellegi rünnaku taga.

Peaminister May sõnas, et politseile tuleb tänavail appi sõjavägi, relvastatud korravalvureid on edaspidi Londonis rohkem näha.