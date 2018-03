Suurbritannia sai ÜRO-s liitlaste täistoetuse, Venemaa väitis, et pole närvimürke novitšokke isegi uurinud

Suurbritannia sai ÜRO julgeolekunõukogus oma liitlastelt, sealhulgas USA-lt seoses Salisbury mürgirünnakuga täieliku toetuse, kuid Venemaa väitis, et ei ole kunagi valmistanud ega isegi uurinud närvimürke novitšokke, mida kasutati väidetavalt endise topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamiseks.

„Las ma teen ühe asja kohe alguses selgeks: Ühendriigid seisavad täielikus solidaarsuses Suurbritannia kõrval. Ühendriigid usuvad, et Venemaa on vastutav rünnaku eest kahe inimese vastu Ühendkuningriigis sõjalist närvimürki kasutades,” ütles USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley oma avalduses, vahendab Guardian.

UN Amb. Nikki Haley: "The United States believes that Russia is responsible" for UK nerve-agent attack on ex-Russian spy. https://t.co/pZRyZHBRrn pic.twitter.com/A2VAcNETID — ABC News (@ABC) March 15, 2018

Suurbritannia alalise esindaja asetäitja Jonathan Allen ütles, et Venemaa rikkus tõsiselt keemiarelvade konventsiooni, jättes novitšoki programmi deklareerimata.

„Ainuüksi see fakt tähendab, et tuleks kõrvale heita kõik argumendid, mida te kuulete võimaluse kohta, et teised riigid on selle tehnoloogia pärinud,” ütles Allen. „See ei olnud tavaline kuritegu. See oli ebaseaduslik jõu kasutamine, ÜRO harta, rahvusvahelise õiguskorra aluse rikkumine.”

Terava debati käigus lükkas Venemaa esindaja ÜRO juures Vassili Nebenzja Ühendkuningriigi süüdistused tagasi ja väitis, et Briti valitsus võis rünnaku ise toime panna, et „mustata” Venemaad enne suvel toimuvaid jalgpalli maailmameistrivõistlusi. „Mitte mingit teaduslikku uurimist ega arendamist nime all novitšok ei toimunud,” ütles Nebenzja. „Selle aine kõige tõenäolisemad allikad on riigid, kes on nende relvade uuringuid läbi viinud, sealhulgas Suurbritannia,” lisas ta.

„See on määrav hetk. Ikka ja jälle ütlevad liikmed, et on vastu keemiarelvade kasutamisele mis iganes tingimustel. Nüüd on üks liige süüdistatav keemiarelvade kasutamises teise liikme suveräänsel pinnal. Selle nõukogu usutavus ei säili, kui me ei suuda Venemaad vastutusele võtta,” kuulutas Haley.

Nebenzja püüdis näpuga näidata Suurbritannia suunas, väites, et peaminister Theresa May kiri ÜRO-le, milles selgitatakse Ühendkuningriigi põhjendusi Venemaa süüdistamiseks, on iseenesest ähvardus suveräänse riigi vastu.

„Kiri sisaldab täiesti vastutustundetuid avaldusi, mida mul on isegi keeruline diplomaatilist sõnavara kasutades kommenteerida,” ütles Nebenzja. Hiljem ütles ta ajakirjanikele, et asja uurimine on keemiarelvade keelustamise organisatsiooni (OPCW) asi ja Venemaa on valmis koostööd tegema.

Allen tõi välja, et Ühendkuningriik on juba kutsunud OPCW-d juurdluses osalema. Ta kirjeldas ulatuslikke tõendeid selle kohta, et närvimürgid novitšokid arendati välja Nõukogude Liidus ja need pärandati Venemaale.

Prantsusmaa suursaadik ÜRO juures François Delattre toetas Suurbritannia positsiooni, pakkudes Prantsusmaa täielikku toetust ja solidaarsust.

„Me oleme jõudnud uuele tasemele: OPCW-le deklareerimata aine kasutamiseni avalikus kohas Euroopa riigi territooriumil,” ütles Delattre.