Suurbritannia sai juba uue välisministri - teatepulga võtab üle senine terviseminister

Suurbritannia välisminister Boris Johnson astus ametist tagasi. Täna õhtul teatas peaminister Theresa May, et uueks välisministriks saab Jeremy Hunt.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 9, 2018

Hunt oli varasemalt terviseminister. Juba on teada, kes selle ameti üle võtab.

The Queen has been pleased to approve the appointment of the Rt Hon @MattHancock MP as Secretary of State for Health and Social Care. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 9, 2018

Johnson teatas oma tagasiastumisest täna. Ta on May poliitikat tugevalt kritiseerinud - tagasiastumiskirjas rõhutas ta, et Brexit praegusel kujul ei tööta, see on suremas. Ta viitas sellele, et May juhtimisel ollakse kahtleval seisukohal, eriti üritades hoida tihedaid majandussidemeid Euroopa Liiduga.

Varasemalt astus ametist tagasi ka tänavu 20. veebruaril Eestitki külastanud briti poliitik David Davis.

Davis on tuntud Brexiti ministrina, sest ta juhtis Brexiti-ministeeriumit (Department for Exiting the European Union) 2016. aasta suvest ehk selle loomisest saadik. Ministeeriumi eesmärk on Ühendkuningriigi suhteid euroliiduga hoida ja kujundada nii euroliidust lahkumise perioodil kui ka tulevikus.