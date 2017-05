Suurbritannia rongides patrullivad relvastatud politseinikud, traumakeskused said valmisolekuhoiatuse

Briti politsei jätkab haaranguid Manchesteri pommimehega seotud võimaliku terrorirakukese lõhkumiseks. Neljapäeva õhtul leiti potentsiaalselt kahtlasi esemeid ja otsiti läbi kinnistu Wiganis. Öösel vahistati mees ja toimus läbiotsimine Manchesteri Moss Side’is. Samuti on läbi otsitud maja Merseyside’i St. Helensi piirkonnas. Vahi all on endiselt kaheksa meest. Samal ajal alustati relvastatud patrulle rongides.

Briti transpordipolitsei (BTP) teatas, et relvastatud patrullid leiavad aset peamiselt tähtsamaid linnu ühendavates rongides, et takistada ja hoida ära kriminaalset tegevust, kuid lisas, et ei ole spetsiifilisi luureandmeid ohu kohta rongireisijatele, vahendab Sky News.

„Meie amet on radikaalselt suurendanud meie politsenike kohalolekut üle riigi,“ ütles BTP peakonstaabel Paul Crowther. „Tulirelvadega politseinike rongidele paigutamisega tagame me, et rongid jäävad reisijate jaoks nii ohutuks kui võimalik. Meie patrullid on ülimalt nähtavad ja nende kohalolek peaks reisijates kindlustunnet tekitama. Palun rääkige nendega, kui teil on mis iganes muresid.“

Suuremate traumakeskuste personali on aga samal ajal hoiatatud, et nad oleksid valmis potentsiaalseks terrorirünnakuks nädalavahetusel.

Inglismaa tervishoiuteenistus teatas, et see nõuanne on reageering terroriohu taseme tõstmisele pärast esmaspäevast rünnakut.

Manchesteri pommimehe kohta on uut informatsiooni nii palju, et Liibüa terrorismivastase ametniku sõnul helistas Salman Abedi tunde enne rünnakut emale ja palus andestust. Rünnakus hukkus 22 inimest.