Suurbritannia prints Philip viidi taas haiglasse

Suurbritannia kuninganna Elizabeth II abikaasa prints Philip viidi infektsiooni raviks haiglasse ega saa kohal viibida, kui kuninganna parlamendi ees kõne peab, teatas Buckinghami palee.

Palee teatel viidi prints Philip haiglasse ettevaatusabinõuna ja tema meeleolu on hea, vahendab Associated Press.

Edinburghi hertsog on 96-aastane ja ta teatas hiljuti, et astub avalikust elust tagasi.

Varem on printsil olnud probleeme südamega. Palee teatas, et infektsioon on seotud varem olemas olnud seisundiga.

Kuninganna esitleb kolmapäeval oma kõnes valitsuse seadusandlikku kava. Prints Philipi asemel viibib kohal prints Charles.

Buckinghami palee teatel viibib prints Philip Londoni Kuningas Edward VII haiglas, kuhu ta viidi teisipäeva õhtul.

Palee teatel kavatseb kuninganna Elizabeth II osaleda kolmapäeva pärastlõunal hobuste võiduajamisel Royal Ascotis.